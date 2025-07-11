Lacivertliler-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen Yusuf Barası, İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Yusuf'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.
Yusuf Barası, Kasımpaşa'da
Kasımpaşa, 22 yaşındaki futbolcu Yusuf Barası ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...
Kasımpaşa A.Ş. Haberleri
Yayın Tarihi: 11.07.2025 - 16:19 Güncelleme Tarihi: 11.07.2025 - 16:25