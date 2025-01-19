Tümosan Konyaspor-Kasımpaşa maçı CANLI (Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Tümosan Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Konya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2025- 15:49