Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Çekişmeli mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Kasımpaşa oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 30'uncu dakikada Mamadou Fall ve 36'ncı dakikada Haris Hajradinovic'ten (P) geldi. Konuk takımın golünü ise 38'inci dakikada Tony Vilhena kaydetti.

KASIMPAŞA 3 PUANI HATIRLADI

Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u yenerek ligde 4 maçın ardından galip geldi. İstanbul temsilcisi son galibiyetini 9 Şubat tarihinde sahasında Çaykur Rizespor'a karşı 3-2'lik skorla almıştı.

Corendon Alanyaspor ise ligdeki üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Akdeniz temsilcisi ise son galibiyetini 23 Şubat tarihinde sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek almıştı.

Bu karşılaşmayla birlikte Kasımpaşa 35 puana ve yükseldi ve 9'uncu sırada yer aldı. Corendon Alanyaspor ise 31 puanda kaldı ve 13'üncü sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, Reeder Samsunspor; Corendon Alanyaspor ise Onvo Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.