Kasımpaşa - Samsunspor maçı | CANLI (Kasımpaşa - Samsunspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında asımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Kasımpaşa A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2024- 15:02 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024- 15:48