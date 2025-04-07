Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Siyah beyazlılar uzun bir süre 10 kişi oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Çekişmeli mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın 14. dakikasında Mortadha Ben Ouanes'in attığı golle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı takım, 17. dakikada sakatlanan Emirhan Topçu'nun yerine oyuna giren Tayyip Talha Sanuç'un 44. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Siyah-beyazlı takım, 90. dakikada Gedson Fernandes'in penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1 yaptı.

Beşiktaş, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı müsabakada son anda attığı golle bir puanı hanesine yazdırdı.

Siyah-beyazlı takım bu sonuçla ligde puanını 48'e, Kasımpaşa da 39'a çıkardı.

KASIMPAŞA'YI YİNE YENEMEDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa'yla oynadığı son 4 maçta ilk kez puan aldı.

Siyah-beyazlı takım, lacivert-beyazlı rakibiyle ligde bundan önce oynadığı 3 maçı kaybetmişti.

Geçen sezon ligde rakibine 3-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilen Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısındaki müsabakadan da 3-1 mağlup ayrılmıştı.

Beşiktaş, rakibiyle yaptığı son 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

EMİRHAN TOPÇU SAKATLANDI

Beşiktaş'ın savunmasında görev yapan Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle maçtan çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmanın ilk bölümündeki bir pozisyonda sakatlanarak yerde kalan Emirhan'a ilk müdahale saha içinde yapıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen oyuna devam edemeyen Emirhan Topçu, 17. dakikada yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.

TAYYİP TALHA SANUÇ YİNE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmada sakatlanan Emirhan Topçu'nun yerine 17. dakikada oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç, 44. dakikada kırmızı kart gördü.

Kasımpaşalı futbolcu Yasin Özcan'a yaptığı faulün ardından hakem Kadir Sağlam'ın önce sarı kart gösterdiği siyah-beyazlı oyuncu, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Tayyip Talha Sanuç, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynanan müsabakada da kırmızı kart görmüştü. Beşiktaş, Tayyip Talha'nın 36. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldığı maçta Göztepe'ye 3-1 yenilerek kupadan elenmişti.

Tayyip Talha Sanuç, ligin ilk yarısında Adana Demirspor'la deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen maçın 76. dakikasında da kırmızı kart görmüştü.

SOLSKJAER İKİNCİ YARIYA ÜÇLÜ SAVUNMAYLA BAŞLADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kasımpaşa maçının ikinci yarısına üçlü savunmayla başladı.

Gabriel Paulista'nın yanında stopere eşlik eden iki oyuncusu Emirhan Topçu ve Tayyip Talha Sanuç'u kaybeden Norveçli teknik adam, müsabakanın ikinci 45 dakikasında savunma kurgusunu Jonas Svensson, Paulista ve Arthur Masuaku üçlüsüyle oluşturdu.

İkinci yarının başında Joao Mario ve Ciro Immobile'yi oyundan alan Solskjaer, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Milot Rashica'yı oyuna sürdü.

GEDSON FERNANDES 10. GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'a bir puanı getiren golü atan Gedson Fernandes, bu sezonki 10. golüne imza attı.

Karşılaşmanın son dakikasında meşin yuvarlağı penaltıdan filelere göndererek ligdeki 5. golünü kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'da da 5 gol atmıştı.