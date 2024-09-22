Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.
Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Kasımpaşa: Gianniotis, Rodrigues, Opoku, Yasin, Winck, Cafu, Aytaç, Barak, Brekalo, Mortadha, Da Costa.
Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Silva, Güray, Erdal, Kaluzinski, Larsson, Townsend, Djenepo, Samudio.
KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Antalyaspor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.