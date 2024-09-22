Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.

Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Rodrigues, Opoku, Yasin, Winck, Cafu, Aytaç, Barak, Brekalo, Mortadha, Da Costa.

Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Silva, Güray, Erdal, Kaluzinski, Larsson, Townsend, Djenepo, Samudio.

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.