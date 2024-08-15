Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattığını duyurdu.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla Turgay Ciner Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kevin Rodrigues, kariyerinde Al-Qadsiah, Adana Demirspor, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Eibar, Leganes ve Dijon takımlarında forma giydi.
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫 🤝📝 Yeni transferimiz Kévin Rodrigues, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. 🔗… pic.twitter.com/ByprTyPqta— Kasımpaşa (@kasimpasa) August 15, 2024