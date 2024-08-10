Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. Sezonun ilk haftasında Kasımpaşa, Konyaspor'u konuk ediyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Kasımpaşa: Gianniotis, Omerou, Sadık, Wink, Yasin, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa
Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Damjanovic, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir
KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Konyaspor maçı TSİ 19.15'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.