Kasımpaşa 1-1 Hull City (MAÇ SONUCU-ÖZET) Kasımpaşa ile Hull City yenişemedi!

Kasımpaşa 1-1 Hull City (MAÇ SONUCU-ÖZET) Kasımpaşa ile Hull City yenişemedi!

Son dakika spor haberi: Kasımpaşa ve Hull City, 2024-2025 sezonunun çalışmalarını sürdürüyor. İki ekip bu kapsamda hazırlık maçı oynadı. Bu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.