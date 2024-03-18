Kasımpaşa'dan olaylı maç için geçmiş olsun mesajı!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı maç için Kasımpaşa Kulübü'nden geçmiş olsun mesajı geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı.

Mücadele sonrasında ortalık karıştı.

Bu yaşanan olaylar için Kasımpaşa Kulübü'nden geçmiş olsun mesajı geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN PAYLAŞIM:

SPOR KAMUOYUNA

Dün gece iki guzide kulübümüz Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maçtaki olaylar bizleri derinden üzmüştür.

Bu iki kulübümüzün yöneticilerinin iyi niyetli çaba ve gayretleri ile daha da büyümeden sonlandırılan bu olayların sorumlularının tespit edilmesi Türk futbol camiasının en büyük dileğidir.

Kasımpaşa Spor Kulübü olarak gerek Fenerbahçe'ye ve gerekse Trabzonspor'a en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletir bu müessif olayda kendileri ile beraber olduğumuzu belirtiriz.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş