Kasımpaşa'dan geçmiş olsun mesajı!
Flaş sözler: Bunlar doğru değil!
Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
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