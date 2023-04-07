Kasımpaşa ile Fırtına 28. randevuda!
K.Paşa yeni hocasını duyurdu!
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Maça damga vuran pozisyon!
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