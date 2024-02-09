Süper Lig'in 25'inci haftasında Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Adana Demirspor, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü nedeniyle siyah zemin üzerine "Unutmadık, unutamayız" yazılı pankart ile sahaya çıktı.
13'üncü dakikada orta sahada Mendoza'nın ara pasında meşin yuvarlakla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahasında vurduğu şutta kaleci Ali Emre Yanar'ı geçen top uzak direğin yanından dışarı çıktı.
29'uncu dakikada sol kanattaki Hajradinovic'in ceza sahasının sağ tarafına yerden pasında kale sahası önünde topla buluşan Fall'ın yaptığı vuruşun ardından meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
32'nci dakikada sol kanatta Ben Ouanes'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Aytaç Kara'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağları sarstı: 0-2.
45'inci dakikada ceza sahası çizgisinde topu kazanan Da Costa'nın sert şutunda kaleci Magomedaliyev topu kornere çeldi.
55'inci dakikada Balotelli'nin orta sahadan pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Ali Emre Yanar ayaklarıyla topu çıkardı.
56'ncı dakikada Fall ile Aymbetov'un ceza sahasında mücadelesinde Fall yerde kalınca hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
57'nci dakikada Hajradinovic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.
75'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mendoza'nın uzak köşeye vuruşunda top dışarı çıktı.
80'inci dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahasına ortasında Mendoza'nın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Yusuf Barasi'nin sağ çizgiden vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar topa hakim oldu.
87'nci dakikada Gravillon'un ceza sahası içinde gönderdiği topu önünde bulan Balotelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
Mücadele konuk ekip Kasımpaşa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.