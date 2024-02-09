Yukatel Adana Demirspor 1-3 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET) Paşa rahat kazandı!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Yukatel Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Kasımpaşa oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Kasımpaşa A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2024- 21:56 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024- 22:58