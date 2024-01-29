Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde takıma katkı yapmaya devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, daha önce 2016-2017 sezonunda takıma katılan ve 6 sezon Kasımpaşa forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Loret Sadiku'yu kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbul ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2016-2021 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Loret Sadiku, yeniden Kasımpaşamızda" ifadelerine yer verildi.

Sadiku, daha önce Süper Lig'de 2 sezon Mersin İdmanyurdu, 6 sezon Kasımpaşa'da olmak üzere toplamda 190 maçta forma giyerken, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.