Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini açıkladı.
Kemal Özdeş ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Kasımpaşa, eski hocası Sami Uğurlu ile anlaşmaya vardı. Sami Uğurlu, 2021-2022 sezonunda da Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.
İstanbul ekibinden yapılan duyuruda, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz.#Kasımpaşa #SamiUğurlu pic.twitter.com/2wsWgdT5T3— Kasımpaşa (@kasimpasa) November 28, 2023