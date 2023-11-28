Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini açıkladı.

Kemal Özdeş ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Kasımpaşa, eski hocası Sami Uğurlu ile anlaşmaya vardı. Sami Uğurlu, 2021-2022 sezonunda da Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.

İstanbul ekibinden yapılan duyuruda, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.