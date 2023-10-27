Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında İstanbulspor'u konuk etti. İstanbul derbisinde gülen taraf 3-1'lik skora Kasımpaşa oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile İstanbulspor kozlarını paylaştı.

İstanbul derbisinde kazanan taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Kasımpaşa'nın galibiyet sayıları 32. dakikada Mamadou Fall, 56. dakikada Aytaç Kara ve 72. dakikada Julien Ngoy'dan geldi.

İstanbulspor'un tek golünü ise 76. dakikada Emir Kaan Gültekin kaydetti.

Bu sonuçla Kasımpaşa 18 puana ulaştı ve 3. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 5 puanla 19. sırada kaldı.

Hakemler: Erkan Özdamar, Yusuf Bozdoğan, Murat Ergin Gözütok



Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Duhan Aksu, Gökhan Gül, Gomis, Hajradinovic, Aytaç Kara, Fall, Ngoy



Yedekler: Ali Emre Yanar, Erdem Çetinkaya, Ben Ouannes, Saddıki, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın, Sinan Alkaş, Yasin Özcan, Emre Yeşilyurt



Teknik Direktör: Kemal Özdeş



İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Coly, Muammer Sarıkaya, Ndao, Rroca, Loshaj, Jackson, Traore



Yedekler: Alp Arda, Vorobjovas, Sambissa, Vefa Temel, Kubilay Köylü, Mamadou, Imbula, Emir Gültekin, Özcan Şahan, Ali Yaşar