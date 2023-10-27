Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile İstanbulspor kozlarını paylaştı.
İstanbul derbisinde kazanan taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Kasımpaşa'nın galibiyet sayıları 32. dakikada Mamadou Fall, 56. dakikada Aytaç Kara ve 72. dakikada Julien Ngoy'dan geldi.
İstanbulspor'un tek golünü ise 76. dakikada Emir Kaan Gültekin kaydetti.
Bu sonuçla Kasımpaşa 18 puana ulaştı ve 3. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 5 puanla 19. sırada kaldı.
Hakemler: Erkan Özdamar, Yusuf Bozdoğan, Murat Ergin Gözütok
Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Duhan Aksu, Gökhan Gül, Gomis, Hajradinovic, Aytaç Kara, Fall, Ngoy
Yedekler: Ali Emre Yanar, Erdem Çetinkaya, Ben Ouannes, Saddıki, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın, Sinan Alkaş, Yasin Özcan, Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Coly, Muammer Sarıkaya, Ndao, Rroca, Loshaj, Jackson, Traore
Yedekler: Alp Arda, Vorobjovas, Sambissa, Vefa Temel, Kubilay Köylü, Mamadou, Imbula, Emir Gültekin, Özcan Şahan, Ali Yaşar