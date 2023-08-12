Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ve Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa, Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Ankaragücü maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.