Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KASIMPAŞA - KONYASPOR 11'LER:
Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Tarkan, Donk, Ben Ouanes, Aytaç, Mickael Tırpan, Eysseric, Mustafa, Bahoken, Fall
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Muric, Pozuelo, Moreno, Diouf
KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Konyaspor maçı 23 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.