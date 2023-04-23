Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KASIMPAŞA - KONYASPOR 11'LER:

Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Tarkan, Donk, Ben Ouanes, Aytaç, Mickael Tırpan, Eysseric, Mustafa, Bahoken, Fall

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Muric, Pozuelo, Moreno, Diouf

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Konyaspor maçı 23 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.