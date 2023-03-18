Kasımpaşa Selçuk İnan ile yollarını ayırdı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, teknik direktör Selçuk İnan ile yollarını ayırdı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Selçuk İnan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 38 yaşındaki teknik direktör Selçuk İnan ile yollarını ayırdı.

13 MAÇTA 3 GALİBİYET

Kasımpaşa'nın başında 13 maça çıkan Selçuk İnan bu mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet gördü. İnan son olarak 26. haftada oynanan Ümraniyespor maçında 1-1 beraberlik aldı.

İŞTE KASIMPAŞA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Teknik Sorumlumuz Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Sayın Selçuk İnan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Saygılarımızla,



Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.