Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 38 yaşındaki teknik direktör Selçuk İnan ile yollarını ayırdı.
13 MAÇTA 3 GALİBİYET
Kasımpaşa'nın başında 13 maça çıkan Selçuk İnan bu mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet gördü. İnan son olarak 26. haftada oynanan Ümraniyespor maçında 1-1 beraberlik aldı.
İŞTE KASIMPAŞA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Teknik Sorumlumuz Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sayın Selçuk İnan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.