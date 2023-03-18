Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile HangiKredi Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Lacivert-beyazlıların golünü 29. dakikada Mamadou Fall kaydederken; Ümraniyespor bu gole 41'de Antonio Mrsic'le (p) karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa 26 puana yükseldi. Yenilmezlik serisi 4 maça çıkan Ümraniyespor ise 22 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maçında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise arabam.com Konyaspor'la karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
2'nci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Fall ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Gholizadeh'nin yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.
18'inci dakikada Umut Nayir, sağ taraftan hareketlenen Geraldo'yu gördü. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Geraldo'nun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
GOL! 29'uncu dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eysseric'in pasıyla topla buluşan Gholizadeh, savunma arkasına hareketlenen Fall'ı gördü. Fall, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
40'ıncı dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Gheorghe, yerden içeri çevirdi. Altıpasın hemen önünde Epureanu, Eysseric'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi.
GOL! 41'inci dakikada atışı kullanan Mrsic, kaleci Günay ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-1.
70'inci dakikada sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Popov ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Geraldo'nun kafa vuruşunda top direk dibinden auta gitti.
73'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Djilobodji'nin uzak mesafeden yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.
85'inci dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Esysseric ortasını yaptı. Ön direkte Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda topu auta gitti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.