Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısında sözlerine deprem hakkında düşüncelerini ifade ederek başlayan İnan, "Unutmayalım ki oradakilerin hala desteğe ihtiyaçları var. Bunu hatırlatmak istedim. Hem maddi hem de manevi olarak yaralarımızı beraber saracağız. Maç hakkında ise açıkçası iyi mücadele ettik. Defansif olarak çok yol kat ettik. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bütün planları harfiyen yaptılar. Kötü taraflarımız da elbet oldu. Topu kazandıktan sonra ofansif pozisyonların birçoğunda başarısız olduk. Bu açıkçası beni üzdü. Önemli oyuncularımız var. Topu kaptıktan sonra basit hatalar yaptık. Burada galibiyet alabilirdik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler" şeklinde konuştu.

"DOSTLARIMIZI VE UZAKTAN AKRABALARIMIZI KAYBETTİK"

Depremde orada olduğunu ve yaşadıklarına dair üzüntü içerisinde olduğunu söyleyen İnan, "Aileme ve birinci derece yakın akrabalarıma bir şey olmadı. Ailemle beraber oradaydık. Dostlarımızı ve uzaktan akrabalarımızı kaybettik. Yıllarım burada geçti. Burada çıktığımda da heyecanlandım. İnsan kendi evine rakip olarak geldiğinde karmaşık duygular içerisinde olabiliyor. Beni de tanıyorsunuz. O konuda düz bir adamım. Takımım kazansın diye her şeyi denedim. Burada atmosferi en iyi bilenlerden biriyim. Burada 300 maça çıktım ama bugün netice alamadık" diye konuştu.

"İSTEDİĞİM ŞEYLER SAHAYA YANSITILDI AMA KALİTE EKSİĞİMİZ VARDI"

Haris Hajradinovic hakkında yorumlarda bulunan Selçuk İnan, "Her maçın planı farklı. Haris'i solda oynatmamın nedeni direncinden faydalanmaktı. Galatasaray, ligin neredeyse en çok hücuma giren takımı. Kenardan ve merkezden çok adamla gelebiliyorlar. Buradaki amacım Galatasaray'ı durdurmaktı. Bence başarılı olduk. Mounir de yetenekli oyunculardan biri. Haris'i dirençli biri olduğu için solda oynattım. Geriye düştükten sonra ortaya aldım. İstediğim şeyler sahaya yansıtıldı ama kalite eksiğimiz vardı. İstediğimiz pozisyonlara giremedik" yorumlarında bulundu.

Uzatma dakikalarında kazanılan serbest vuruş hakkında konuşan Selçuk İnan, "Serbest vuruş hakkında 'keşke orada olsaydım' demedim desem yalan olur. İyi bir pozisyondu. Aytaç da iyi vuruyor ama olmadı" dedi.