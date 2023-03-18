Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile HangiKredi Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
KASIMPAŞA ÜMRANİYESPOR İLK 11'LER
Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Djilobodji, Donk, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Chouiar, Malsa, Yasin, Ali Gholizade.
Ümraniyespor: Orkun, Valentin, Avounou, Onur, Umut, Oğuz, Epureanu, Geraldo, Mrsic, Glumac, Popov.
KASIMPAŞA - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa ile Ümraniyespor arasında oynanan maç saat 13.30'da başladı. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.