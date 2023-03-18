Kasımpaşa Ümraniyespor maçı CANLI İZLE (Kasımpaşa-Ümraniyespor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi ekip kazanıp alt sıralardan kurtulmak isterken, konuk takım da 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Kasımpaşa-Ümraniyespor maçının tüm detayları ve CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2023- 14:40 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023- 14:40