Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketlerinin ardından Kasımpaşa'nın genç kalecisi Erdem Canpolat, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Erdem Canpolat, Hatayspor maçının ardından yaptıkları otel değişikliği nedeniyle hayatta kaldıklarını söyledi.

"ASIL OTELİMİZ TAMAMEN YIKILDI"

"Hatay'daki asıl takım otelimiz depremde tamamen yıkıldı. Geriye dönüp baktığımızda, orada kalmadığımız için çok şanslıydık. Bizim yaşadıklarımızdan daha kötü şeyler de olabilirdi. Cehennemdi. Yorganın altına saklandım ve Allah'ın bizi koruyacağını umdum. Otel çökebilirdi. Buradan çok çabuk gitmem gerektiğini biliyordum. Bir tişört, pantolon ve havlu kumaştan yapılmış beyaz otel terliklerini giyip kırık camların üzerinden geçtim." dedi.

"ŞOKTAYDIK"

"Koridorda diğer oyuncularla karşılaştım. Sordular: Bu nedir? Buradan canlı çıkabilir miyiz? Otel bir labirent gibiydi. Ancak bir süre sonra yola çıkmayı başardık. Aniden otelin tekrar sallandığını gördük. Çoğumuz şoktaydık. Ancak sığınak artçı şoka dayandı." ifadelerini kullandı.

"CEHENNDEMDEN ZAMANINDA ÇIKTIK"

"Eve erken yolculuk hemen organize edildi. Takım otobüsü bizi havaalanına götürdü, kulüp başkanı özel bir uçakla İstanbul'a dönüş ayarlamıştı. Havalimanına giderken yıkılmış evler gördük. Tam bir çılgınlıktı. Allah'a şükür cehennemden zamanında çıkmayı başardık." dedi.