TRANSFER HABERLERİ: Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu! Galatasaray...

Son dakika transfer haberi: Ülkemizi derinden yaralayan depremin ardından ligden çekilen Gaziantep FK'nın başarılı kalecisi için Süper Lig'in birçok takımı devreye girdi. Adı son olarak Galatasaray ile anılan Günay Güvenç'in takımı belli oldu.

Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2023- 09:55