Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer hareketliliği arttı.
TRANSFER HABERLERİ: Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu! Galatasaray...
Son dakika transfer haberi: Ülkemizi derinden yaralayan depremin ardından ligden çekilen Gaziantep FK'nın başarılı kalecisi için Süper Lig'in birçok takımı devreye girdi. Adı son olarak Galatasaray ile anılan Günay Güvenç'in takımı belli oldu.
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