Selçuk İnan ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşadığı Kasımpaşa'da transferde flaş hamleler yapıyor.
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan'dan transfer atağı! Bir Beşiktaş'tan bir Trabzon'dan
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Selçuk İnan getirilmişti. Yeni macerasına hızlı başlamayı planlayan genç teknik adam, transferde de önemli hamlelere imza atıyor. İşte detaylar...
Genç teknik adamın son hamlesi ise Trabzonspor'dan oldu.
Bordo-Mavililerden ayrılmak üzere olan oyuncu, Selçuk İnan'ın talebiyle Kasımpaşa'ya imza atıyor.