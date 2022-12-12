Selçuk İnan'dan transfer atağı! Bir Beşiktaş'tan bir Trabzon'dan
Fırtına ile Paşa yenişemedi!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (12 Aralık Pazartesi)
Canlı ve anlık döviz kuru takibi (12 Aralık)
Aspor Keşfet
Son Dakika
N'Koudou'ya talip var! O gelişmeyi duyurdular N'Koudou'ya talip var! O gelişmeyi duyurdular 13:38
Galatasaray - Toulouse maçı saat kaçta? Galatasaray - Toulouse maçı saat kaçta? 11:45
Kara Kartal kasasını doldurdu! Bu Dünya Kupası'nda... Kara Kartal kasasını doldurdu! Bu Dünya Kupası'nda... 11:12
Jesus istedi Mourinho alıyor! Transferde rakip oldular Jesus istedi Mourinho alıyor! Transferde rakip oldular 11:00
Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta? Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta? 10:38
Kanarya'ya deneyimli stoper! Transfer Jesus'un onayında Kanarya'ya deneyimli stoper! Transfer Jesus'un onayında 10:28
Daha Eski
Muslera tehlikesi! Men iddiası geldi Muslera tehlikesi! Men iddiası geldi 10:19
F.Bahçe'de sakatlık depremi! Ne zaman dönecekler? F.Bahçe'de sakatlık depremi! Ne zaman dönecekler? 09:58
"Okan Buruk'un işi zor" "Okan Buruk'un işi zor" 09:50
Flaş Beşiktaş sözleri! "Olumlu mesajlar alınmadı" Flaş Beşiktaş sözleri! "Olumlu mesajlar alınmadı" 08:55
Wanda Nara'dan Icardi tepkisi! Wanda Nara'dan Icardi tepkisi! 00:17
Kartal'dan tek gollü prova! Kartal'dan tek gollü prova! 00:11
SON DAKİKA