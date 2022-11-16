Futbolculuk kariyerinin ardından yardımcı antrenör olarak Fatih Terim'in yanında görev yapan Selçuk İnan için ortaya flaş bir iddia atıldı. Buna göre son olarak Kasımpaşa'da Şenol Can'ın ardından yeni teknik direktörün Selçuk İnan olacağı öne sürüldü.

Galatasaray'da yaklaşık 1,5 yıl yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Selçuk İnan, Sarı-Kırmızılılara veda etmesinin ardından teknik direktörlük için kolları sıvamıştı. Bir süredir kendini ve ekibini bu görev için hazırlayan Selçuk İnan'a büyük bir fırsat doğdu.

Selçuk İnan'ın ilk teknik direktörlük deneyimini Süper Lig'de yaşamak üzere olduğu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Selçuk İnan Kasımpaşa'nın başına geçmek üzere. Şenol Can ile yollarını ayıran İstanbul ekibinin göreve 37 yaşındaki genç çalıştırıcıyı getirmeye hazırlandığı kaydedildi.