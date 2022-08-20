Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Giresunspor 1-0 kazandı. Maçtan sonra Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen önemli açıklamalarda bulundu. Erkmen, "Müsabakanın tabii ki, rakip tarafından atılan golle kazanılmasını saygı duyuyorum. En azından ikinci yarıda verdiğimiz mücadele sonunda puanla dönmeyi isterdik. Şanssız bir golle 1-0 mağlup olduk." dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Giresunspor 1-0 kazandı.

Maçtan sonra Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen önemli açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen özellikle oyunun ikinci yarısında daha etkili oyun ortaya koyduklarına işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Öncelikle rakibimizi kutluyorum. Özellikle oyunun ikinci yarısında sahada iyi mücadele ettik. Oyuna yaptığımız hamlelerle beraber daha iyi mücadele ettik. Müsabakanın tabii ki, rakip tarafından atılan golle kazanılmasını saygı duyuyorum. En azından ikinci yarıda verdiğimiz mücadele sonunda puanla dönmeyi isterdik. Şanssız bir golle 1-0 mağlup olduk."

Erkmen, hakemle ilgili herhangi bir yorum yapmayacağını da sözlerine ekledi.