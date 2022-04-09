Süper Lig'in 32. haftası İstanbul derbisine sahne oluyor. Karagümrük, evinde Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Karagümrük – Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde Karagümrük evinde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Karagümrük - Kasımpaşa canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

KARAGÜMRÜK – KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Karagümrük - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Balkovec, Biglia, Adnan, Emre Mor, Jimmy, Karamoh, Aleksandar Pešić

Kasımpaşa: Ertuğrul, Uroš Spajić, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Aabid, Doğucan, Umut, Mortadha, Ahmet, Jackson Muleka

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

- Aleksandar Pesic 12 golle Fatih Karagümrük takımının en golcü futbolcusu.

- Umut Bozok ise Kasımpaşa adına 14 gol kaydetti.

- Kasımpaşa 4 maçtır üst üste kazanıyor.Fatih Karagümrük, evinde oynadığı son 5 maçta hiç mağlubiyet almadı.