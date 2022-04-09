Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde Karagümrük evinde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Karagümrük - Kasımpaşa canlı anlatımı aspor.com.tr'de....
KARAGÜMRÜK – KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Karagümrük - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Balkovec, Biglia, Adnan, Emre Mor, Jimmy, Karamoh, Aleksandar Pešić
Kasımpaşa: Ertuğrul, Uroš Spajić, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Aabid, Doğucan, Umut, Mortadha, Ahmet, Jackson Muleka
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
- Aleksandar Pesic 12 golle Fatih Karagümrük takımının en golcü futbolcusu.
- Umut Bozok ise Kasımpaşa adına 14 gol kaydetti.
- Kasımpaşa 4 maçtır üst üste kazanıyor.Fatih Karagümrük, evinde oynadığı son 5 maçta hiç mağlubiyet almadı.