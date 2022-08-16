Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı!

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye 6-0 kaybeden Kasımpaşa'da, teknik direktör Sami Uğurlu dönemi sona erdi. İstanbul temsilcisi, teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile görüşüyor. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da flaş bir gelişme yaşandı.

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup olan İstanbul ekibinde, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı.

TRT Spor'un haberine göre, Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile görüşüyor.