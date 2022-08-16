Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı!
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye 6-0 kaybeden Kasımpaşa'da, teknik direktör Sami Uğurlu dönemi sona erdi. İstanbul temsilcisi, teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile görüşüyor. İşte detaylar...
Kasımpaşa A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 16.08.2022- 15:25 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022- 15:35
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da flaş bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup olan İstanbul ekibinde, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı.
TRT Spor'un haberine göre, Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile görüşüyor.