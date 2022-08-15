Sami Uğurlu'dan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı sonrası istifa kararı!

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı sonrası Sami Uğurlu istifa kararı aldı. Uğurlu, "15. dakikada bizim için maç bitti. Çok basit bireysel hatalar... Genç oyuncuları oynatınca bunlarla karşılaşıyorsunuz. Rakip de güçlü bir takım olunca cevap veremiyorsunuz. Bunun için özür dilerim. Kabul edebileceğimiz bir skor değil." açıklamasını yaptı.

Kasımpaşa A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 16.08.2022- 00:58 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022- 01:00