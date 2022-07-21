Kasımpaşa - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı
Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Kasımpaşa , Altınordu ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kasımpaşa - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Kasımpaşa A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2022- 11:30
Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Kasımpaşa ile Altınordu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KASIMPAŞA - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Altınordu maçı 21 Temmuz Perşembe günü saat 19:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.