Kasımpaşa ile Adana Demirspor İstanbul'da kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa - Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.









KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ



Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Tunay, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Muleka



Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Balotelli