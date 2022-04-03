Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı 3 Nisan Pazar günü saat 13:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.