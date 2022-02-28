Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu. Uğurlu, "Fenerbahçe yorgun ama zamana oynadı. Yerden kalkmadılar, oyunu geç başlattılar. Hakem buna izin verdi." dedi.

Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu.



İŞTE UĞURLU'NUN SÖZLERİ:



Fenerbahçe'yi kutlarım. Oyunun tamamen hakimi bizdik. 70 dakika oyunu domine ettik, sürekli pozisyona girdik. Geçişleri çok iyi yaptık, çok pozisyona girdik. Altay Bayındır'ı tebrik ederim. Çok iyi bir maç çıkardı ve maçı Fenerbahçe için aldı.

Kasımpaşa çok iyi oynuyor, çok iyi mücadele ediyor, bir oyun planı var. Buraya kadar güzel ama şöyle de bir gerçek var; Trabzonspor'dan başlayan bir süreç var bizim için.

Geçen hafta Konyaspor maçında 7 dakika uzatma, sonrasında 1.5 dakika geçiyor ve arkasından penaltı veriliyor. VAR sistemiyle oynuyoruz. Pozisyonu görmemiş olabilirsin. VAR'a gidip, değerlendirmiyorsan veya gitmiyorsan, bu sorgulanması gereken bir konuya gidiyor.

VAR'a gidiyor ve vermiyorsan, ben burada bir kötü niyet arıyorum. Biz, mücadele ederek, bir sistemle ligde kalmaya çalışıyoruz. Oynayarak skoru belirleyelim istiyoruz. Hakemlerin sonucu tayin ettiği maçlar oynuyorsak, o zaman bizim çalışmamıza gerek yok.

Hep bizim aleyhimize oluyor. Bizim gücümüz var, oyun gücümüz var. Fenerbahçe, bizi yenebilir. Biz de Fenerbahçe'yi yenebiliriz. Bu gücümüz var ama hakemler sonucu belirliyorsa, o zaman bize gerek yok.

Fenerbahçe yorgun ama zamana oynadı. Yerden kalkmadılar, oyunu geç başlattılar. Hakem buna izin verdi.

Kasımpaşa'yı küme düşüremeyecekler. Biz küme düşecek futbol oynamıyoruz. Buradan çıkacağız. Fenerbahçe'nin ikinci golü veriliyorsa, o zaman biz ciddi bir art niyet ararız.