18 Aralık 2021, Cumartesi
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Kutlu, "Mutlaka kazanmamız gereken maçtan kaybederek ayrıldık. İlk yarı iyi şeyler yaptık. Pozisyon üstünlüğü, hem gol beklentisi ve skor alma açısından iyi şeyler otaya koyduk. İkinci yarı yediğimiz gole kadar hakimiyet bizdeydi. Orta hakemin 5 metreden faulü görüp vermediği pozisyonu yan hakem benim yanımdan 35 metreden görüp sarı kart ve faul verdi. Sonra da duran toptan gol yedik" şeklinde konuştu.
Kasımpaşa teknik direktörü Hakan Kutlu'dan istifa açıklaması!
Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa sahasında Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşamanın ardından İstanbul ekibinin teknik direktörü Hakan Kutlu açıklamalarda bulundu. Kutlu, "Mutlaka kazanmamız gereken maçtan kaybederek ayrıldık. İlk yarı iyi şeyler yaptık. Pozisyon üstünlüğü, hem gol beklentisi ve skor alma açısından iyi şeyler otaya koyduk. Şu an kulüple konuşmadım. Konuşuruz, ne gerekiyorsa yapılır." dedi.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu, yöneltilen istifa sorusuna "Şu an kulüple konuşmadım. Konuşuruz, ne gerekiyorsa yapılır. Kulüpten böyle bir şey gelirse konuşulur" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Kutlu, "Mutlaka kazanmamız gereken maçtan kaybederek ayrıldık. İlk yarı iyi şeyler yaptık. Pozisyon üstünlüğü, hem gol beklentisi ve skor alma açısından iyi şeyler otaya koyduk. İkinci yarı yediğimiz gole kadar hakimiyet bizdeydi. Orta hakemin 5 metreden faulü görüp vermediği pozisyonu yan hakem benim yanımdan 35 metreden görüp sarı kart ve faul verdi. Sonra da duran toptan gol yedik" şeklinde konuştu.
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