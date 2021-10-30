30 Ekim 2021, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2-0 (Kasımpaşa Yeni Malatyaspor maç özeti)

Hakan Kutlu Paşa’ya iyi geldi! İlk maç ilk galibiyet
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yeni Malatyaspor konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller Sadiku ve Umut Bozok'tan geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor... Kasımpaşa, sahasında Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmayı ligin son sıralarında bulunan ev sahibi takım 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve rahat bir nefes aldı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Loret Sadiku ve 73. dakikada Umut Bozok kaydetti.

Kasımpaşa böylece puanını 9'a çıkararak 16. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise maç fazlasıyla 12 puan ile 13. sırada yer alıyor.

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