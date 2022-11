Kasımpaşa Şenol Can ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik sorumlu Şenol Can ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 11.11.2022- 17:04 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022- 17:13