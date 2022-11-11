Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da, flaş bir ayrılık yaşandı.
İstanbul ekibinde teknik sorumlu Şenol Can ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan duyuruda, "Teknik sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.
İşte Kasımpaşa'dan ikinci kez ayrılan Şenol Can'ın görev süreleri:
24 Mart 2021 - Göreve başladı
15 Ağustos 2021 - Görevden ayrıldı
18 Ağustos 2022 - Göreve başladı
11 Kasım 2022 - Görevden ayrıldı
İŞTE O AÇIKLAMA:
Kamuoyuna Duyuru | Şenol Can pic.twitter.com/f80ectSU4a— Kasımpaşa (@kasimpasa) November 11, 2022