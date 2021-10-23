Kasımpaşa'da Cihat Arslan ile yollar ayrıldı!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Teknik Direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı. İstanbul temsilcisi ayrılığı resmen açıkladı. Kasımpaşa 10 haftada topladığı 6 puanla 19. sırada bulunuyordu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Cihat Arslan ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cihat Arslan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Kasımpaşa, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde ligde çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
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