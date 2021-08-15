Son dakika spor haberi: Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı
Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'ın görevine son verdi. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada 38 yaşındaki çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Süper Lig'de 2021/2022 sezonunda ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Kasımpaşa, ligin ilk haftasında Hatayspor ile oynanan maçın ardından teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kasımpaşa, geride kalan sezon Şenol Can yönetiminde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Şenol Can, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında lacivert-beyazlıların deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada, yaşanan lisans sıkıntısı nedeniyle tribünde yer almıştı.
KAMUOYUNA DUYURU— KASIMPAŞA (@kasimpasa) August 15, 2021
Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.
Kasımpaşa Sportif Faliyetler A.Ş. pic.twitter.com/NHfU9FQBP8
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