17 Ağustos 2021, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Son dakika spor haberi: Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı

Süper Lig’de flaş ayrılık! Görevine son verildi
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'ın görevine son verdi. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada 38 yaşındaki çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Süper Lig'de 2021/2022 sezonunda ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Kasımpaşa, ligin ilk haftasında Hatayspor ile oynanan maçın ardından teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa, geride kalan sezon Şenol Can yönetiminde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Şenol Can, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında lacivert-beyazlıların deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada, yaşanan lisans sıkıntısı nedeniyle tribünde yer almıştı.

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