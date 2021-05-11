Süper Lig'in 41. haftasında Kasımpaşa ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Kasımpaşa ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Ankaragücü maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Haddadi, Brecka, Hadergjonaj, Drinkwater, Tarkan, Sadiku, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Koomson, Thelin

Ankaragücü: Ricardo, Kulusic, Sarlija, Kitsiou, Atila Turan, Lobzhanidze, Alper, İbrahim Akdağ, Paintsil, Endri Çekiçi, Badji

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