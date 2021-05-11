11 Mayıs 2021, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kasımpaşa - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Ankaragücü maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da 'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Haddadi, Brecka, Hadergjonaj, Drinkwater, Tarkan, Sadiku, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Koomson, Thelin

Ankaragücü: Ricardo, Kulusic, Sarlija, Kitsiou, Atila Turan, Lobzhanidze, Alper, İbrahim Akdağ, Paintsil, Endri Çekiçi, Badji

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