Kasımpaşa 2 - 2 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de 7. haftanın kapanış gününde Kasımpaşa ile Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Bol gole sahne olan zorlu karşılaşmada, konuk takım 18. dakikada Ahmed Hasan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Konyaspor, bu golün 3 dakika sonrasında 21'de Sardar Gürler'le farkı 2'ye çıkardı.

Bu dakikadan sonra oyuna ortak olan Kasımpaşa, 29'da Michal Travnik ile farkı 1'e indirdi.

İkinci yarıda penaltı kazanan İstanbul temsilcisi, 63. dakikada Umut Bozok'un golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Kasımpaşa ile Konyaspor 2-2 berabere kaldı.

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