27 Eylül 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Kasımpaşa 2 - 2 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 Giriş Tarihi: 27.09.2021

Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam etti. Kasımpaşa ile Konyaspor İstanbul'da kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmada kazanan taraf çıkmadı ve Kasımpaşa, Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa'nın gollerini, Travnik ile penaltıdan Umut Bozok kaydetti. Konyaspor'un golleri ise Ahmed Hasan ve Serdar Gürler'den geldi. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de 7. haftanın kapanış gününde Kasımpaşa ile Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Bol gole sahne olan zorlu karşılaşmada, konuk takım 18. dakikada Ahmed Hasan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Konyaspor, bu golün 3 dakika sonrasında 21'de Sardar Gürler'le farkı 2'ye çıkardı.

Bu dakikadan sonra oyuna ortak olan Kasımpaşa, 29'da Michal Travnik ile farkı 1'e indirdi.

İkinci yarıda penaltı kazanan İstanbul temsilcisi, 63. dakikada Umut Bozok'un golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Kasımpaşa ile Konyaspor 2-2 berabere kaldı.

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