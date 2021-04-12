12 Nisan 2021, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa 0-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kasımpaşa'da puanlar paylaşıldı!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

'in 34. haftasında sahasında ile golsüz berabere kaldı.

'in 34. haftasında evinde 'u konuk etti. Mücadelede karşılıklı ataklar olsa da gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 36, Yeni Malatyaspor ise 34 yaptı.

Kasımpaşa gelecek hafta 'ya konuk olurken, Yeni Malatyaspor evinde 'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada kaleci Taşkıran'ın ceza sahası içinde hatalı pası sonucunda topu önünde bulan 'in sağ taraftan içeri çevirdiği topa dokunamadı. Arka direkte topu alan Fofana'nın pasında Kasımpaşa savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Son olarak top Acquah'ta kaldı ve onun bekletmeden yaptığı vuruşta Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Bistrovic'in ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda kaleci iki hamlede topu kontrol etti.

38. dakikada sağ kanattan 'nin ortasında ceza sahası içinde Fofana'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

47. dakikada Thelin'in sağdan ortasında Bistrovic'in ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.

71. dakikada Hajradinovic'in soldan kullandığı kornerde Luckassen'in ceza alanı içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma golsüz tamamlandı.

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