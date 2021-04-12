12 Nisan 2021, Pazartesi
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Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 36, Yeni Malatyaspor ise 34 yaptı.
Kasımpaşa gelecek hafta Gaziantek FK'ya konuk olurken, Yeni Malatyaspor evinde Alanyaspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın ceza sahası içinde hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Benjamin Tetteh'in sağ taraftan içeri çevirdiği topa Mustafa Eskihellaç dokunamadı. Arka direkte topu alan Fofana'nın pasında Kasımpaşa savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Son olarak top Acquah'ta kaldı ve onun bekletmeden yaptığı vuruşta Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada Bistrovic'in ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kontrol etti.
38. dakikada sağ kanattan Chebake'nin ortasında ceza sahası içinde Fofana'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
Kasımpaşa 0-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa sahasında Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadelede karşılıklı ataklar olsa da gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 36, Yeni Malatyaspor ise 34 yaptı.
Kasımpaşa gelecek hafta Gaziantek FK'ya konuk olurken, Yeni Malatyaspor evinde Alanyaspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın ceza sahası içinde hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Benjamin Tetteh'in sağ taraftan içeri çevirdiği topa Mustafa Eskihellaç dokunamadı. Arka direkte topu alan Fofana'nın pasında Kasımpaşa savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Son olarak top Acquah'ta kaldı ve onun bekletmeden yaptığı vuruşta Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada Bistrovic'in ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kontrol etti.
38. dakikada sağ kanattan Chebake'nin ortasında ceza sahası içinde Fofana'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
47. dakikada Thelin'in sağdan ortasında Bistrovic'in ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.
71. dakikada Hajradinovic'in soldan kullandığı kornerde Luckassen'in ceza alanı içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşma golsüz tamamlandı.
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