05 Nisan 2021, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Son dakika spor haberi: Kasımpaşa'dan flaş Aytaç Kara kararı! Beşiktaş maçının ardından...

Kasımpaşa'dan flaş Aytaç kararı!
KASIMPAŞA A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 Giriş Tarihi: 05.04.2021

ekiplerinden , 'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından mücadeledeki tek golün ismi hakkında flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de 32. haftada 'ı sahasında 'nın golüyle 1-0 mağlup eden 'dan flaş bir açıklama geldi

Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı

28 yaşındaki oyuncu müdadelede 66 dakika sahada kalmış ve yerini 'e bırakmıştı

Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

AYTAÇ KARA NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Aytaç Kara, Kasımpaşa-Beşiktaş maçından sonra Kasımpaşa CEO'su ile tartıştı. Soyunma odasına girerken yaşanan tartışmada Aytaç, Serkan Reçber'in üzerine yürüdü. Takım arkadaşı 'nin araya girmesi ile tartışmanın kavgaya dönüşmesi engellendi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Beşiktaş'ın yenilgisi sonrası flaş hamle! F.Bahçeli yıldız... Beşiktaş'ın yenilgisi sonrası flaş hamle! F.Bahçeli yıldız...
Kasımpaşa'nın penaltısı doğru mu? Kasımpaşa'nın penaltısı doğru mu?
Şenol Can'dan sarı kart itirafı! Sergen Yalçın... Şenol Can'dan sarı kart itirafı! "Sergen Yalçın..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör