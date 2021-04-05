Son dakika spor haberi: Kasımpaşa'dan flaş Aytaç Kara kararı! Beşiktaş maçının ardından...

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından mücadeledeki tek golün ismi Aytaç Kara hakkında flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de 32. haftada Beşiktaş'ı sahasında Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'dan flaş bir açıklama geldi

Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı

28 yaşındaki oyuncu müdadelede 66 dakika sahada kalmış ve yerini Bistrovic'e bırakmıştı

Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

AYTAÇ KARA NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Aytaç Kara, Kasımpaşa-Beşiktaş maçından sonra Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber ile tartıştı. Soyunma odasına girerken yaşanan tartışmada Aytaç, Serkan Reçber'in üzerine yürüdü. Takım arkadaşı Oussama Haddadi'nin araya girmesi ile tartışmanın kavgaya dönüşmesi engellendi.

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