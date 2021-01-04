05 Ocak 2021, Salı
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"Koita'nın kadro dışı durumu yok"
Fuat Çapa: Kötü günümüzdü ve Fenerbahçe’nin işini kolaylaştırdık
Fenerbahçe'ye sahasında 3-0 mağlup olan Kasımpaşa'da, teknik direktör Fuat Çapa maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çapa, "“Bizim takım halinde bugün kötü günümüzdü ve Fenerbahçe’nin işini kolaylaştırdık" dedi.
Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, rakibi analiz yaptıklarını ancak önemli olanın kendi yaptıkları olduğunu söyleyerek, "İlk 14. dakikada yediğimiz gol vardı o sürece kadar gayet iyi oynuyorduk. 18 içerisinde Pelkas'a o topu kafayla vurdurmamız bizim zaafımız. Fiziksel olarak üst düzey bir arkadaş değil. Sonraki süreçte Thiam'ın gol atması var. Mevkisinde oynamayan oyuncular belirli mevkide oynayınca bunun sıkıntısını ve yokluğunu çektik. Karşılaşmadaki oyuncu eksikliği olduğu zaman bizim gibi takımlar çok büyük sıkıntı yaşıyor. Buna rağmen ilk devrede rakip gol attıktan sonra bir şeyler yapmaya çalıştık. Son paslarımızı tam olarak iyi değerlendiremedik ve rakibin işini kolaylaştırdık. İkili mücadelelerde çok yumuşak kaldık. 2. golden sonra takım moralsiz bir şekilde içeri girdi. Devre arasında 2-1'i yakalarsak rakibin panikleyeceğini biliyorduk ama maalesef bir iki son pasları doğru atabilseydik 2-1'i bulabilirdik. Bir tarafta fizik kalitesi yüksek bir takım, diğer tarafta eksiklerden dolayı altyapıdan arkadaşlarla oynamak zorunda kaldık. Bir iki tanesini oynatabilirsiniz ama 5-6'sını oynatırsanız fiziksel olarak eksik kalıyorsunuz. Kasımpaşa'nın bu sezon yaşadığı sakatlıklardan sonra bu durum daha çok ön plana çıktı. Biz geçtiğimiz sezon 7 karşılaşmayı gol yemeden bitirmiştik. Bu takım birlikteliğini ve savunmasını yapabilmek için üst üste oynamamız gereken oyun sayısı fazla olması gerekiyor. Biz maalesef bunu yakalayamadık. Geçtiğimiz sezon kadroyu saydığımızda rahat yapabiliyorduk ama bu sezon korona ve sakatlıklardan dolayı yapamadık. Bazı şeyler üst üste geldi. Bundan sonraki süreçte bu görüntü olmaması gerekiyor. Bu görüntü bizi çok mutlu etmedi. Genel olarak bazı oyuncularımız beklentinin altında kaldı. Altyapıdan gelen isimlere söyleyecek bir şey bulamıyorum onlar elinden geldiğince mücadele etti. Bizim takım halinde bugün kötü günümüzdü ve Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdık" dedi.
"Koita'nın kadro dışı durumu yok"
Yaşamış olduğumuz süreçten dolayı iletişime geçemediklerini söyleyen Çapa, "O yüzden tahmin ve yorumlar oluyor. Bazen gerçek olan ama çoğu zaman gerçek olmayan olayları yazıyorsunuz. Koita'nın kadro dışı durumu yok. Geçtiğimiz hafta oynadı. Sakatlığı tam olarak düzelmediği için kendisiyle de görüştük ve iyileştiği zaman dönmesi gerektiğini düşündük. Bizi öyle bir karar almaya itecek bir olay olmadı" ifadelerini kullandı.
Fuat Çapa hakemlerle ilgili ise söylediklerinin dikkate alınmadığını da ekleyerek sözlerini noktaladı.
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