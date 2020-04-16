16 Nisan 2020, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa’nın kurtarıcısı Fatih

Kasımpaşa’nın kurtarıcısı Fatih
KASIMPAŞA A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.04.2020

Ligde geride kalan 26 haftayı 26 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Kasımpaşa, dün kaleci Fatih Öztürk ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Ligde geride kalan 26 haftayı 26 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Kasımpaşa, dün kaleci Fatih Öztürk ile ilgili bir paylaşım yaptı. Kulübün twitter hesabından yapılan paylaşımda Fatih Öztürk'ün 20 maçta 1800 dakika sahada kaldığı ve 78 kritik kurtarış yaptığı vurgulandı. Takımı alt sıralardan kurtarmak adına alınan puanlarda önemli pay sahibi olan Fatih, sahalara geri dönmeyi özlediğini açıkladı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Süper Lig şampiyonunu açıkladılar Süper Lig şampiyonunu açıkladılar
Mental süreç zaman alacak Mental süreç zaman alacak
Ligin geleceğiyle ilgili öneride bulunmak doğru değil "Ligin geleceğiyle ilgili öneride bulunmak doğru değil"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör