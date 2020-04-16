16 Nisan 2020, Perşembe
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Kasımpaşa’nın kurtarıcısı Fatih
Ligde geride kalan 26 haftayı 26 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Kasımpaşa, dün kaleci Fatih Öztürk ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Ligde geride kalan 26 haftayı 26 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Kasımpaşa, dün kaleci Fatih Öztürk ile ilgili bir paylaşım yaptı. Kulübün twitter hesabından yapılan paylaşımda Fatih Öztürk'ün 20 maçta 1800 dakika sahada kaldığı ve 78 kritik kurtarış yaptığı vurgulandı. Takımı alt sıralardan kurtarmak adına alınan puanlarda önemli pay sahibi olan Fatih, sahalara geri dönmeyi özlediğini açıkladı.
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