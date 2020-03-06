06 Mart 2020, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa Kayserispor maçına bileniyor!

Kasımpaşa Kayserispor maçına bileniyor!
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 06.03.2020

yönetiminde çalışmalarını Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde sürdürüyor. Maça galibiyet parolası ile çıkacak Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sonlandıracak.

, 'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Hes Kablo ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yaptığı belirtildi. Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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