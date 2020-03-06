06 Mart 2020, Cuma
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Kasımpaşa Kayserispor maçına bileniyor!
Giriş Tarihi: 06.03.2020
Kasımpaşa Fuat Çapa yönetiminde çalışmalarını Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde sürdürüyor. Maça galibiyet parolası ile çıkacak Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sonlandıracak.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yaptığı belirtildi. Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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