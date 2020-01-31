31 Ocak 2020, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı

Kasımpaşa Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 31.01.2020

, Championship ekiplerinden Hudddersfield forması giyen savunma oyuncusu 'ı bedelsiz olarak kiraladığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçen takımlarından Huddersfield'ın 25 yaşındaki oyuncusu , Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini bedelsiz kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

25 yaşındaki sağ bek, bu sezon Huddersfield forması ile 22 maça çıktı ve bu maçlarda 2 asist yaptı.

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