10 Eylül 2019, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 10.09.2019

, 'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü deplasmanda 'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmana futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Antrenmana, milli takımında bulunan Tobias Heintz'ın katılmadığı bildirildi.

Lacivert-beyazlılar, maçı hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.



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