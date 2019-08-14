14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 14.08.2019
Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların ısınma ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın pozisyon ve taktik çalışmalarıyla sona erdiği kaydedildi.
Lacivert-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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