14 Ağustos 2019, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 14.08.2019

, 'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların ısınma ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın pozisyon ve taktik çalışmalarıyla sona erdiği kaydedildi.

Lacivert-beyazlılar, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.



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