17 Mayıs 2019, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa 1-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Kasımpaşa ile Konyaspor yenişemedi
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 Giriş Tarihi: 17.05.2019

'in 33.haftasında  ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele  ve Ben Youssef'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı.

'in 33. haftasında , 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğü koruyamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Konyaspor'un golünü Şahiner atarken 'nın golü Ben Youssef'ten geldi. Bu sonuçla Atiker Konyaspor puanını 43'e, Kasımpaşa ise 39 puana yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet, pasını ceza yayı önündeki Perica'ya çıkardı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı bekletmeden Koita'ya aktardı. Koita'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, açısını daraltan kaleci 'dan döndü.

24. dakikada Skubic'in pasında topla buluşan Volkan Fındıklı'nın açısını düzelttikten sonra ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Scuffet meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Volkan Fındıklı'nın savunmanın arkasına pasında altıpasın önünde topla buluşan Skubic'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Scuffet'ten döndü. Pozisyonu takip eden Milosevic'in yaptığı vuruşta Scuffet açısını daraltarak bir kez daha topa müdahale etti. Ardından seken topta Ömer Ali Şahiner'in penaltı noktası civarından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atiker Konyaspor mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

56. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Trezeguet, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda pasını Hajradinovic'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasında Ben Youssef'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

73. dakikada topla buluşan Koita'nın, şık çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.

90+2. dakikada Trezeguet'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul arka direkte topu son anda tokatladı. Ardından topu önünde bulan Veigneau pasını Heintz'a verdi. Heintz'ın şutunda savunmaya çarpan top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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