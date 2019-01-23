23 Ocak 2019, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'nın kupada konuğu Aytemiz Alanyaspor

Kasımpaşanın kupada konuğu Aytemiz Alanyaspor
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 Giriş Tarihi: 23.01.2019

son 16 turu rövanş maçında , yarın 'u konuk edecek.

Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Alanya'da oynanan turun ilk maçında takımlar gol atmayı başaramadı. Rövanştan galip ayrılan taraf, yükselecek. Karşılaşmanın gollü beraberlikle tamamlanması halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Maçın 90 dakikalık bölümünde gol sesi çıkmaması halinde ise uzatma bölümlerine geçilecek. Bu bölümde de gol atılamaması durumunda turu geçecek ekibi penaltı atışları belirleyecek.

İlk maçın bitiminde rakibine tükürdüğü gerçekçesiyle kırmızı kart gören ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 4 maç ceza verilen Kasımpaşa'nın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, rövanşta forma giyemeyecek.

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